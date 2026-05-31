"На полі я кайфував": Ярмоленко прокоментував перемогу збірної України над Польщею

Андрій Ярмоленко / © УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" над Польщею (2:0) в товариському матчі.

У поєдинку з поляками Ярмоленко відзначився голом, на 44-й хвилині замкнувши простріл Віктора Циганкова з лівого флангу.

Для Ярмоленка цей гол став 47-м за національну команду. 36-річний вінгер київського "Динамо" впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України — на рахунку чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) 48 забитих м'ячів за "синьо-жовтих".

"Звичайно, класно. Повернутися до збірної, забити після повернення. Я дуже вдячний головному тренеру і після гри йому подякував. Якби не він, цих емоцій я б не пережив. Я завжди говорив і продовжую говорити: рекорди — це добре, але найголовніше — допомагати команді, молодим гравцям на полі, у тренувальному процесі. Про рекорди я знаю, але намагаюся не думати про них. Найголовніше — давати користь.

Що просив Мальдера перед матчем? Багато чого. Останніх три дні у нас дуже було багато теорії. Нам прям розжовували, куди бігти і що робити в різних ситуаціях. Не було одного конкретно завдання.

На полі я кайфував. Не все, можливо, виходило, але коли на полі ти думаєш постійно, де тобі займати позицію, що треба робити — це класно. Я отримав величезне задоволення. Звичайно, нам пояснили. Потрібен час, аби показувати якіснішу гру. Але в окремих епізодах ми показували якісний футбол. Сподіваюся, він сподобався вболівальникам", — сказав Ярмоленко у флешкоментарі Megogo.

Таким чином, італійський фахівець Андреа Мальдера перемогою дебютував на посаді головного тренера збірної України.

Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

