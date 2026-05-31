Геращенко виграла перше міжнародне "золото" після народження доньки

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, виграла перші міжнародні змагання після народження доньки.

31-річна уродженка Києва здобула "золото" на етапі Континентального туру в польському Білостоку.

Ірина з першої спроби підкорила висоту 1,96 метра, вона встановила рекорд цих змагань.

Континентальний тур. Білосток. Стрибки у висоту

1. Ірина Геращенко (Україна) — 1,96 метра

2. Елла Джунніла (Фінляндія) — 1,90 м

3-4. Крістіна Овчіннікова (Казахстан) — 1,87 м

3-4. Солен Жікель (Франція) — 1,87 м

Зазначимо, що після народження дитини Геращенко відновила виступи цього року. На початку лютого вона перемогла на командному чемпіонаті України, а потім стала бронзовою призеркою змагань Золотого туру у сербському Белграді.

У травні Ірина здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, взявши висоту 1,97 метра. Там Україна виборола подвійний подіум — Юлія Левченко виграла "золото" з результатом 1,99 метра.

Нагадаємо, у березні Ярослава Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, а Левченко стала срібною призеркою.

