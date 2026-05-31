Світоліна здобула вольову перемогу та вийшла на Костюк у чвертьфіналі Roland Garros

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до чвертьфіналу Roland Garros-2026.

В 1/8 фіналу ґрунтового мейджора 31-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

Матч тривав 2 години і 5 хвилин. Світоліна тричі подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала 6 з 13 брейкпойнтів.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з українкою Мартою Костюк (№15 WTA), яка в 1/8 фіналу розібралася з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек (№3 WTA) — 7:5, 6:1.

Еліна вшосте в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Roland Garros. Раніше вона п'ять разів діставалася цієї стадії турніру (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), але ще ніколи не виходила до півфіналу.

Зазначимо, що в першому раунді Еліна здобула вольову перемогу над угоркою Анною Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

У другому колі Світоліна обіграла іспанку Кейтлін Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4.

У третьому раунді Еліна здобула перемогу над німкенею Тамарою Корпач (№95 WTA) — 6:2, 6:3.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

