Росія різко наростила атаки на півдні: у Силах оборони назвали найнебезпечніший напрямок

Війна в Україні

За останній тиждень інтенсивність бойових дій на півдні України помітно зросла, а найскладніша ситуація наразі складається на Гуляйпільському напрямку, де російські війська активізували штурмові дії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, російські окупанти протягом останніх днів послідовно нарощували кількість атак на південній ділянці фронту.

«За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення», — повідомив Волошин.

Речник зазначив, що найбільш напружена обстановка зберігається на Гуляйпільському напрямку. Там російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись досягти визначених цілей до завершення весни.

Крім того, за словами Волошина, окупаційні війська наростили застосування керованих авіаційних бомб та не припиняють активних атак у районах Воздвижівки, Гуляйпільського та Добропілля.

У Силах оборони Півдня наголошують, що російська армія продовжує тиснути одразу на кількох ділянках фронту, поєднуючи наземні штурми з масованим використанням авіації для підтримки наступальних дій.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська активізували штурмові дії на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перекидають додаткові резерви для підтримання високого темпу атак.

