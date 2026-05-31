Перший вибір Мальдери: названо стартовий склад збірної України на матч проти Польщі

Андрій Ярмоленко

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначив стартовий склад команди на товариський матч проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 31 травня, на "Тарчинський Арена Вроцлав" у Вроцлаві.

Україна: Трубін — Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Циганков, Судаков – Яремчук

Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук

Поєдинок Польща — Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

