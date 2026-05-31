Перший вибір Мальдери: названо стартовий склад збірної України на матч проти Польщі

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © Associated Press

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначив стартовий склад команди на товариський матч проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 31 травня, на "Тарчинський Арена Вроцлав" у Вроцлаві.

Україна: Трубін — Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Циганков, Судаков – Яремчук

Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук

Поєдинок Польща — Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна.

Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

