Первый выбор Мальдеры: назван стартовый состав сборной Украины на матч против Польши

Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определил стартовый состав команды на товарищеский матч против Польши, который состоится сегодня, 31 мая, на "Тарчинский Арена Вроцлав" во Вроцлаве.

Украина: Трубин — Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко — Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Яремчук

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук

Поединок Польша — Украина начнется в 18:30 по киевскому времени.

Поединок с поляками станет первым для Мальдеры в роли главного тренера сборной Украины. После этой игры "сине-желтые" проведут еще один спарринг — 7 июня с Данией.

Поскольку Украина и Польша не вышли на ЧМ-2026, этот спарринг станет для них подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

