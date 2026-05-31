- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1503
- Время на прочтение
- 3 мин
"Его уже списали": Верховен заступился за Усика после их боя
Нидерландец удивлен шквалом критики в адрес украинца.
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал реакцию мира бокса на его поражение от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.
Нидерландец в интервью The Ring вступился за своего соперника, который столкнулся со шквалом критики из-за якобы неубедительной победы над кикбоксером.
Также Верховен в очередной раз заявил, что хочет провести реванш с украинцем.
"Люди не могут просто отдать должное. Не надо забывать, что он не так давно эффектно нокаутировал Дюбуа, а сегодня его уже списали. И все это только из-за боя с кикбоксером.
Мы подали апелляцию. И я не прошу ничего сложного — просто признать, что ситуацию можно было решить лучше. Люди ошибаются, и это нормально.
Сейчас хочу реванш. Думаю, это реальная история. Я слышал, что есть интерес к повторному бою, потому что я был впереди и контролировал поединок до остановки", — отметил Рико.
Обзор боя Усик — Верховен
Усик — Верховен: итоги боя
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.
Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.
Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.
Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.
В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.
Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.
На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.
По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.
В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.
Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.
Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.
Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.
Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.
После победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел, который является обязательным претендентом на пояс WBC.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.
В свою очередь, Кабаел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.
Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.
На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.