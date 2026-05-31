"Его уже списали": Верховен заступился за Усика после их боя

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал реакцию мира бокса на его поражение от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

Нидерландец в интервью The Ring вступился за своего соперника, который столкнулся со шквалом критики из-за якобы неубедительной победы над кикбоксером.

Также Верховен в очередной раз заявил, что хочет провести реванш с украинцем.

"Люди не могут просто отдать должное. Не надо забывать, что он не так давно эффектно нокаутировал Дюбуа, а сегодня его уже списали. И все это только из-за боя с кикбоксером.

Мы подали апелляцию. И я не прошу ничего сложного — просто признать, что ситуацию можно было решить лучше. Люди ошибаются, и это нормально.

Сейчас хочу реванш. Думаю, это реальная история. Я слышал, что есть интерес к повторному бою, потому что я был впереди и контролировал поединок до остановки", — отметил Рико.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

