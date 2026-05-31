"У Путина нет причин продолжать эту войну": Ахметов сделал прогноз относительно мира в Украине

Ринат Ахметов

Самый богатый человек Украины и один из самых влиятельных бизнесменов Восточной Европы Ринат Ахметовподелился своим видением завершения войны в Украине и объяснил, почему Кремль обречен на поражение.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Ахметов считает, что Украина постепенно движется к победе, тогда как планы Кремля окончательно провалились.

«Я думаю, что мы движемся к нему постепенно. Войска Путина застряли. Для меня это как чаша наполовину полная. Другие утверждают, что она наполовину пуста, но я вижу, что вода еще там», — отметил бизнесмен.

В то же время Ахметов подчеркнул, что у кремлевского диктатора нет причин продолжать войну в Украине.

«Некоторые люди говорят мне, что у Путина нет причин прекращать эту войну. Я думаю наоборот: у него нет причин ее продолжать», — отметил он.

Проблемы в Украине и в России

Ахметов также сравнил внутреннюю ситуацию в обеих странах. Он отметил, что Украина сталкивается с серьезными вызовами, однако главное преимущество нашего государства — это открытость и демократия.

«В Украине много проблем: да, но в свободном и демократическом государстве никто не пытается их скрыть. Есть ли проблемы в России? Я думаю, что их гораздо больше, но они держатся в тайне», — подчеркнул бизнесмен.

Почему Россия поиграет в войну

Ахметов отметил, что Москва финансирует войну против соседа, который никогда не олицетворял для нее угрозы, тем самым разрушает собственное будущее.

«Экономика России составляет всего 2% мирового ВВП. А сколько Россия инвестирует в технологии? Ноль. Они менее готовы к завтрашней битве. Они вкладывают много денег в эту войну против своих соседей, хотя мы никогда не представляли никакой угрозы для России», — подчеркнул бизнесмен.

Когда закончится война в Украине - последние прогнозы

По прогнозу эксперта Олега Жданова, Путин будет воевать дальше, пока не столкнется с реальной угрозой обвала фронта или потери власти. В то же время военный аналитик предупреждает, что рано или поздно реальность разрушит «радужную картину» Кремля, что приведет либо к переговорам, либо к устранению диктатора.

В то же время бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что через десять лет война в Украине все еще будет продолжаться, а обязательная военная служба не будет отменена.

Кроме того, издание Foreign Affairs прогнозирует, что война в Украине, скорее всего, завершится не полной капитуляцией одной из сторон или быстрым миром, а перемирием по корейскому сценарию — с замораживанием текущей линии фронта и долговременным прекращением огня.

Корейский сценарий будет предусматривать не полноценный мир, а фиксацию линий разграничения, создание демилитаризованных зон и длительное сдерживание. Хотя политическое и юридическое противостояние будет длиться десятилетиями.

