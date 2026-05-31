В одном из городов из-за атаки РФ исчезли свет и вода: детали

Отключение / © pexels.com

Реклама

В Конотопе в Сумской области в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе и районе. Разворачиваются пункты несокрушимости.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, в результате ударов полностью обесточена часть населенных пунктов. Атака продолжается.

Реклама

«Вода пока тоже отсутствует…», — добавил он.

Семенихин сообщил, что дал поручение подготовить к работе «пункты несокрушимости» и запустить резервные генераторы на водоканале для восстановления критической инфраструктуры.

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, из-за чего в отдельных районах Сумщины возникли перебои с электроснабжением. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в непрерывном режиме для скорейшего возвращения света в дома.

«Единственная причина отключений — последствия вооруженной агрессии России», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Из соображений безопасности детали восстановительных работ пока не разглашаются.

Напомним, 30 мая россияне массированно атаковали Шостку в Сумской области. Часть беспилотников удалось уничтожить силам обороны. Впрочем, есть и попадание. Предварительно обошлось без погибших и пострадавших. С ночи продолжалась ликвидация последствий атаки.

Новости партнеров