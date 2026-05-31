В одному з міст через атаку РФ зникли світло і вода: деталі

У Сумській області через атаку РФ зникли світло і вода, влада розгортає «пункти незламності».

Катерина Сердюк
Відключення / © pexels.com

У Конотопі на Сумщині внаслідок російської атаки виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням у місті та районі. Розгортаються пункти незламності.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, внаслідок ударів повністю знеструмлено частину населених пунктів. Атака триває.

«Вода наразі також відсутня…», — додав він.

Семеніхін повідомив, що дав доручення підготувати до роботи «пункти незламності» та запустити резервні генератори на водоканалі для відновлення критичної інфраструктури.

У «Сумиобленерго» повідомили, що російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, через що в окремих районах Сумщини виникли перебої з електропостачанням. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у безперервному режимі для якнайшвидшого повернення світла в домівки.

«Єдиною причиною відключень є наслідки збройної агресії Росії», — наголосили у відомстві.

З міркувань безпеки деталі відновлювальних робіт наразі не розголошуються.

Нагадаємо, 30 травня росіяни масовано атакували Шостку на Сумщині. Частину безпілотників вдалося знищити силам оборони. Втім є і влучання. Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих. Від ночі тривала ліквідація наслідків атаки.

