ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Росіяни зрання тероризують обласний центр — гримлять вибухи

У Дніпрі чутно звуки вибухів — на місцях ударів виникли пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Дніпро під атакою

Дніпро під атакою / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 31 травня, у Дніпрі лунають звуки вибухів — окупанти атакують місто. Зараз в області лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в ОВА.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що місто Рівне атакують дронами — там лунами вибухи.

Уночі окупанти також завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству. Там загинув чоловік.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie