Росіяни зрання тероризують обласний центр — гримлять вибухи
У Дніпрі чутно звуки вибухів — на місцях ударів виникли пожежі.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 31 травня, у Дніпрі лунають звуки вибухів — окупанти атакують місто. Зараз в області лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в ОВА.
«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.
Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що місто Рівне атакують дронами — там лунами вибухи.
Уночі окупанти також завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству. Там загинув чоловік.
