Дніпро під атакою / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 31 травня, у Дніпрі лунають звуки вибухів — окупанти атакують місто. Зараз в області лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в ОВА.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що місто Рівне атакують дронами — там лунами вибухи.

Уночі окупанти також завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству. Там загинув чоловік.

Новини партнерів