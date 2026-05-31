Український військовий і безпілотник / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Завдяки розгортанню українських безпілотників зі штучним інтелектом та нових ракетних систем Україна суттєво посилила удари середньої та далекої дальності в тилу ворога. Автономні дрони Hornet ефективно нищать лінії постачання та об’єкти окупантів, забезпечуючи понад 1000 ворожих втрат щодня, а атаки на російську нафтову інфраструктуру вже стали майже регулярними.

Про це пише Daily Star.

Сили оборони України все частіше застосовують дрони зі штучним інтелектом для ураження російських військових об’єктів у глибокому тилу. Як зазначають експерти BBC, нещодавні удари були націлені на логістичні вузли та колони постачання, що сполучають РФ із південними окупованими регіонами. Модифіковані безпілотники Hornet здатні самостійно виявляти та супроводжувати цілі після виходу у заданий район.

Така ефективність технологій відображається на статистиці ворожих втрат. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за квітень ліквідовано та поранено 32 980 окупантів, що в середньому становить 1099 осіб на добу. Видання Express додає, що тенденція високих втрат зберігається: останні показники фіксують у середньому 1044 знешкоджених загарбників щодня.

«Місяць за місяцем у цій жорстокій війні на виснаження Росія втрачає десятки тисяч військовослужбовців, не маючи особливих переваг за такі великі втрати. Путін не має жодного імпульсу, про який він заявляє. Наші зобов’язання чіткі — ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Британський міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Лондон продовжує активно допомагати Києву зброєю, безпілотниками та навчанням військових, щоб наблизити справедливий мир.

«Це сталося після заяви Росії про те, що Україна винна в ударі безпілотника по окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Україна відкинула це звинувачення, назвавши це спробою «приховати власні злочинні дії Росії», — зазначає Daily Star.

Війна в Україні кардинально змінюється: значну частину штурмових та логістичних завдань тепер виконують безпілотні платформи, що дає Силам оборони технологічну перевагу. Як повідомляє CNN, роботизовані системи вже самостійно захоплюють позиції ворога, а окупанти прозвали ці апарати «тихою смертю» через їхню раптовість і потужність.

Окрім того, українські військові вже використовують локальні переваги на окремих ділянках фронту, і найближчим часом очікуються хороші новини з одного з напрямків. Однак для кардинального перелому в ході війни Силам оборони поки що бракує резервів та переваги в особовому складі, заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Своєю чергою колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що у війні Росії проти України настав переламний момент на користь Києва, і це поступово починають усвідомлювати як у Європі, так і у Вашингтоні. Водночас генерала розчаровує, що республіканська адміністрація США не бачить у Росії ворога та вагається з допомогою, хоча головне, що можуть зробити партнери — інвестувати в оборонну промисловість України.

