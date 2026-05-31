Чому японці ніколи не товстішають: секрети, які допомагають зберегти фігуру стрункою

Японія вже багато років входить до числа країн із найнижчим рівнем ожиріння у світі. Фахівці пояснюють це не суворими обмеженнями в їжі, а особливою культурою харчування, яка формується з дитинства. Більшість японців не женеться за модними дієтами та не рахує кожну калорію. Натомість вони дотримуються простих принципів, які допомагають підтримувати здорову вагу протягом усього життя. Саме щоденні звички, а не короткочасні обмеження, дозволяють багатьом жителям Японії залишатися стрункими навіть у зрілому віці.

Вони їдять невеликими порціями та не переїдають

Одним із головних секретів японців є помірність у харчуванні. Традиційно їжа подається у невеликих тарілках і маленькими порціями. Завдяки цьому людина отримує можливість насолодитися різними стравами, але не перевантажує організм зайвими калоріями.

У Японії також популярний принцип, який означає припиняти їсти, коли шлунок заповнений приблизно на 80 відсотків. Така звичка допомагає уникати переїдання та підтримувати нормальну вагу без відчуття голоду.

Основу раціону становлять риба, овочі та рис

Японська кухня значно відрізняється від західної. У раціоні переважають овочі, морепродукти, риба, водорості, соєві продукти та рис. Такі продукти містять багато поживних речовин, але водночас мають відносно невисоку калорійність.

Особливо важливу роль відіграє риба, яка є джерелом корисних омега-3 жирних кислот. Вона допомагає підтримувати здоров’я серця, покращує обмін речовин і надовго забезпечує відчуття ситості.

Японці багато рухаються у повсякденному житті

Ще один важливий секрет стрункості полягає не у спортзалі, а у звичайній щоденній активності. Багато жителів Японії регулярно ходять пішки, користуються громадським транспортом і рідше пересуваються автомобілем на короткі відстані.

Навіть невелика, але регулярна фізична активність допомагає спалювати калорії та підтримувати гарну фізичну форму. Саме тому японці часто залишаються активними навіть у літньому віці.

Вони рідко вживають солодощі та солодкі напої

На відміну від багатьох інших країн, у Японії не прийнято щодня вживати великі порції десертів. Традиційні японські солодощі зазвичай менш калорійні та менш солодкі. Крім того, японці часто віддають перевагу зеленому чаю, воді або напоям без цукру.

Саме надлишок цукру вчені вважають однією з головних причин набору зайвої ваги. Тому обмеження солодких напоїв і десертів допомагає підтримувати здорову вагу.

