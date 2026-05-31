Стало відомо, де в Білорусі заховали "Орешнік", яким б'ють по Україні

Елементи ракетного комплексу середнього радіуса дії «Орешнік» на території Республіки Білорусь базуються на території аеродрому «Кричев-6».

Про це повідомив ресурс «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Орієнтовно в період від 20 до 29 грудня до району авіабази «Кричев-6» прибув великий військовий ешелон. Відповідно до перевізних документів, станцією призначення була «Кричев I» Могильовського відділення БЗ, а відправлення здійснювалося зі станції «Капустин Яр» Приволзької залізниці.

Вибір станції призначення в цьому випадку має принципове значення. «Кричев I» є найближчим залізничним пунктом до колишньої авіабази «Кричев-6» і створеного на її території об’єкта, офіційно позначеного як «логістичний центр».

Нагадаємо, про можливість розміщення російського ракетного комплексу «Орешнік» у Білорусі було заявлено публічно на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка наприкінці 2024 року. Рішення про розміщення комплексу в Білорусі нібито ухвалили у відповідь на прохання Олександра Лукашенка.

«Орешнік» — це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс».

Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орешнік» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів.

Росія вперше використала ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди.

