До РФ завітали "добрі" дрони: вибухи розірвали Саратов та Ростовщину

У Росії з новою силою запалали НПЗ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод атакували ударні безпілотники, внаслідок чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

У місті близько третьої години ночі пролунали вибухи. За попередніми даними, була уражена установка ізомеризації.

Місцева влада наразі не коментувала наслідки атаки. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише заявив про загрозу БпЛА в регіоні.

Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії «Роснефть» і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Також є повідомлення про ураження нафтобази в населеному пункті Матвєєв Курган Ростовської області.

Внаслідок нічної атаки, за інформацією російської сторони, сталося займання паливного сховища приватного підприємства, яке забезпечує агровиробників.

Удар по нафтобазі підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ростовщина. Нафтобаза відчула хлопок», — написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня Росію сколихнула масштабна атака безпілотників, під ударом опинилися стратегічні нафтопереробні заводи у Волгограді та Ярославлі. Через загрозу БпЛА російська влада тимчасово зупинила роботу аеропорту в Ярославлі та перекрила рух транспорту в бік Москви. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про влучання в промислові об’єкти зберігання палива, а за інформацією Сергія Стерненка, під ударом також опинився «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — найбільший НПЗ Волгоградської області.

