Мобілізація по-новому в Україні: що зміниться з 1 червня та хто може втратити бронювання

Мобілізація в Україні

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Як і раніше, призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки або бронювання.

Водночас уже в червні на військовозобов’язаних чекають важливі нововведення. Частина змін стосуватиметься бронювання працівників критично важливих підприємств, а в армії анонсують старт реформ. Що важливо знати військовозобов’язаним, розповідає ТСН.ua.

Чи зміниться мобілізація від 1 червня

Попри активні обговорення, від початку літа правила мобілізації суттєво не зміняться. Як і зараз, мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас у Міністерстві оборони готують оновлення застосунку «Резерв+». Перші нові функції обіцяють представити вже на початку червня.

Крім того, у відомстві планують поступово змінити підхід до мобілізації. Якщо раніше основний акцент був на масовому оповіщенні, то тепер більше уваги хочуть приділяти професії та навичкам людини.

Йдеться про те, щоб насамперед залучати до війська спеціалістів, які потрібні армії саме зараз — медиків, водіїв, ІТ-фахівців, зв’язківців та інших профільних працівників.

Нові правила бронювання: коли вони запрацюють

Від 1 червня нові правила бронювання ще не почнуть діяти. Уряд уже ухвалив постанову про зміни, але орієнтовно нові правила запрацюють у середині червня — через 10 днів після офіційного опублікування документа.

У Міністерстві економіки пояснюють, що зміни мають зробити систему прозорішою та зменшити можливості для зловживань.

Хто може втратити бронювання

Одна з головних змін — нові вимоги до зарплати на критично важливих підприємствах. Щоб компанія могла забронювати працівників, середня зарплата має бути не меншою за 25 941 грн — це три мінімальні зарплати.

Для підприємств на прифронтових територіях вимоги залишаться м’якшими — 21 618 грн.

Якщо підприємство не відповідатиме оновленим критеріям, воно може втратити статус критично важливого, а разом із ним — і можливість бронювати працівників.

Втім, автоматично бронювання не скасовуватимуть. У Мінекономіки пояснили, що діючий статус критичності та чинна бронь зберігатимуться на час перевірки.

Бізнесу дадуть три місяці — орієнтовно до 1 вересня, щоб підтвердити свою критичність за новими правилами.

Що ще зміниться для бронювання

Окремо зміняться правила для працівників-сумісників. Якщо людина працює у кількох місцях і вже має відстрочку від мобілізації, її враховуватимуть у квоті бронювання лише один раз — за одним місцем роботи.

У Мінекономіки пояснюють, що це має прибрати схеми, коли сумісництво фактично створювало додаткові місця для бронювання.

Також міністерства, центральні органи влади та обласні адміністрації мають переглянути критерії, за якими визначають критично важливі підприємства.

«У підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями», — пояснили в Мінекономіки.

В армії стартують реформи: що відомо

У червні в Україні мають розпочатися перші зміни в армії, які раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Уже влітку можуть зрости виплати військовим.

Зокрема, для тилових посад мінімальне грошове забезпечення має становити не менше 30 тисяч грн, а для бойових позицій — у рази більше.

Президент заявляв, що піхотинці можуть отримувати 250–400 тисяч грн— залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, президент анонсував спеціальні контракти для піхотинців та новий підхід до служби. Наприкінці травня радник міністра оборони Сергій Стерненко уточнив, що реформа проходитиме у два етапи.

«Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З’явиться система контрактів», — заявив він.

За словами Стерненка, пізніше можуть запровадити і механізм демобілізації за черговістю — залежно від того, коли військовий почав службу.

Другий етап реформ стосуватиметься вже мобілізації.

«Вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз», — сказав радник міністра оборони, не уточнивши деталі.

Хто має право на бронювання

Нагадаємо, що бронювання — це тимчасова відстрочка від мобілізації для працівників підприємств та установ, які мають важливе значення для економіки, оборони та життєдіяльності країни. Зазвичай її надають на період від шести до 12 місяців.

Право на бронювання мають:

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування

співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу

працівники сфер енергетики, транспорту, зв’язку та іншої критичної інфраструктури

працівники приватних компаній, які офіційно отримали статус критично важливих для економіки або регіону

Водночас для приватних підприємств діють окремі вимоги. Один із ключових критеріїв — офіційне працевлаштування співробітника, а також актуальні дані у державному реєстрі «Оберіг».

Крім того, після набуття чинності новими правилами для підтвердження статусу критично важливого підприємства середня зарплата на ньому має відповідати оновленим вимогам — не менше ніж 25 941 грн, а для прифронтових територій — 21 618 грн.

