Козацький рух в Україні обрав нового гетьмана: як хочуть посилити ППО

Новообраний Гетьман українського козацтва Ігор Романенко

Реклама

В Україні планують відроджувати козацтво відповідно до потреб воєнного часу, робити його сучаснішим та відходити від звичної «шароварщини», орієнтуючись на знакові постаті сучасних воїнів, які боронять державу від російської окупації. Про це заявив новообраний Гетьман українського козацтва Ігор Романенко — військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, науковець і активний учасник козацького руху. Нового очільника обрали під час Всеукраїнського козацького віче 23 травня.

За словами новообраного гетьмана, козацький рух в Україні є дуже масовим — ідеться про сотні тисяч людей. Проте проблема полягає у тому, що цей рух розрізнений і досить хаотичний: на поточний час в країні є 15 гетьманів, і багатьох влаштовує цей хаос, а не конкретні дії.

«Велика кількість організацій козаків спрямовує свої сили не на традиційне виховання молоді та збереження козацьких традицій, а на речі, які викликають негативне сприйняття у суспільстві. Наприклад, керівники організацій присвоювали один одному звання, причому, не соромлячись, одразу генеральські, навіть не полковницькі — чим більше, тим краще. Обвішують себе нагородами різного штибу, дарують грамоти. І все це відбувається на тлі війни з Росією. На мій погляд, це треба кардинально змінювати, тому я пішов на те, щоб очолити цю роботу. Українські козаки протягом трьох століть стояли на захисті народу і держави. Тож мають робити це і зараз, коли країна палає від війни», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Реклама

Законодавчі зміни та козацький рекрутинг

Новообраний гетьман наголошує, що українське козацтво повинно бути не символом минулого, а силою майбутнього.

«Наше головне завдання — служіння Україні, захист її духовних основ, підтримка народу та формування відповідальної національної еліти. Особливо під час війни дуже важливим є військовий аспект, але й не тільки він. Щоб навести лад з козацтвом, потрібні законодавчі зміни. Понад рік тому ми підготували законопроєкт про козацтво. З документом ознайомили офіс президента, уряд, парламент, Міноборони. Але відповідь отримали, що дане питання „не у компетенції цих структур“. Дивно це було почути, особливо від представників Верховної Ради. Це взагалі абсурд — з одного боку нам кажуть, що нам не вистачає людей, а з іншого — козацький ресурс просто не реалізовується. Тому будемо вдосконалювати проєкт закону і працювати над його терміновим ухваленням», — ділиться планами новообраний гетьман.

Окрім вдосконалення законодавства щодо козацтва, програма нового гетьмана передбачає, серед іншого, формування козацького рекрутингу та створення козацьких підрозділів для охорони державного кордону.

Охорона кордонів та підсилення прифронтових зон

«Одним з основних завдань козаків, як свідчить історія, завжди було охороняти кордони своєї держави. Тож ми працюємо над цим питанням. Також передбачається участь козацьких організацій у діях добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) — їх треба посилювати. Особливо це актуально для прифронтових територій — Харківської, Сумської та Чернігівської областей, де за планами Путіна мають бути створені буферні зони. Тому важливо у прикордонних селах активніше розгортати козацький рух», — зауважує Ігор Романенко.

Реклама

Щодо всієї країни, то представники українського козацтва можуть бути залучені до формування мобільних груп протиповітряної оборони.

«Торік уряд ухвалив постанову про формування протиповітряних груп із захисту неба від російських „Шахедів“. Вони мають формуватися на базі ДФТГ, а залучені до цього громадяни мали б отримати змогу навчитися збивати безпілотники і виконувати цю роботу. Але, як показує досвід, у ДФТГ немає ні юридичних, ні фінансових можливостей якось організовувати і підтримувати цей процес. Наприклад, ми не можемо передавати до ДФТГ ні якісь засоби ППО, ні їх обліковувати. Краще цей процес пішов з приватними структурами, наприклад у Харківській області. Зараз до постанови уряду внесли зміни, тож сподіваюсь на зрушення», каже гетьман Романенко.

Взаємодія з ТЦК та підпорядкування Збройним силам

Він підкреслює, що представники козацьких організацій зможуть виконувати певні роботи у складі ДФТГ централізовано і підпорядковано Збройним силам України.

«Ми намагалися формувати козацькі підрозділи, але це завершувалося не зовсім правильно. Ми сформували списки, вже думали над підготовкою та забезпеченням, але ТЦК та СП виявляли ці списки і мобілізовували усіх підряд, бо армії дійсно не вистачає людей. З іншого боку — це дискредитація, тому такі дії нам вдалося зупинити, бо люди готувалися до одного, а відбувалося зовсім інше. Зрозуміло, що зараз скрізь не вистачає людей, але мобілізація має проводитися справедливо і бути зрозумілою для всіх», — каже гетьман.

Реклама

Протидія російському козацтву на фронті

Тим часом у Росії потенціал місцевого козацтва російський диктатор активно використовує у війні проти України. За словами Ігоря Романенка, Путін фактично взяв під себе реакційне російське козацтво: він його організовує, фінансує та займається підготовкою підрозділів.

«Російські козаки зіграли свою реакційну роль під час захоплення Криму та сходу України і воюють зараз. Причому противник використовує саме кубанське козацтво, яке має українське коріння. Звісно, це робиться з ідеологічною метою. На окупованих територіях росіяни мобілізують українців, які там залишилися, з 18 років. І їх там не питають, чи хочуть вони воювати — навчають і відправляють на фронт воювати з українцями. Тому, якщо ми не бажаємо таких підходів, потрібно на рівні держави оформити законодавчі зміни, а наше козацтво готове битися з реакційним російським козацтвом, але для цього потрібна державна підтримка цих дій», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 17:13, 25.08.25 Кількість переглядів 19 233 роки української Кубані: шлях запорожців від переселення до Голодомору

Новини партнерів