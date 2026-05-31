- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 31 травня: кого та як вітати з іменинами
31 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 31 травня
31 травня 2026 року привітайте з іменинами Єремію.
Єремія — давньоєврейське походження, означає «Бог піднімає». В дитинстві стриманий, дещо боязкий, тихий, але дружелюбний. В дорослому віці стає чуйним чоловіком, шукає для себе ідеальну дружину.
День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує внутрішній спокій, силу духу та мудрість у кожному рішенні. Бажаю світла в серці, гармонії в душі та щедрих дарів долі, які наповнюватимуть життя радістю.
***
З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо й невидимо завжди стоїть поруч, підказує правильний шлях і береже від негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе на добрі справи, а твій ангел-охоронець завжди тримає над тобою свій захисний щит. Хай у житті буде більше світла, любові та щасливих моментів, які хочеться зберігати в серці.
***
Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою добра і натхнення, допомагає долати труднощі та наповнює кожен день вірою у краще. Бажаю тобі тепла в душі, стабільності та щастя, яке не згасає.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поряд, відвертаючи біди та відкриваючи двері до нових можливостей. Бажаю тобі миру в серці, радості в кожному дні та людей, які щиро цінують і підтримують тебе.