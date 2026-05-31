Віктор Орбан / © Associated Press

Прихильники руху MAGA розглядають можливість призначення експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на одну з високих посад в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє VSquare із посиланням на джерела, які мають дипломатичні контакти.

За даними видання, ключовим мотивом такого сценарію може бути отримання дипломатичного імунітету, який надає високий статус в ООН.

Співрозмовники журналістів стверджують, що конкретна посада в цьому випадку має другорядне значення.

Головне питання — рівень імунітету, який надаватиме майбутнє призначення.

Як зазначає видання, відповідно до Конвенції ООН про привілеї та імунітети 1946 року, повний дипломатичний імунітет мають генеральний секретар ООН, його заступники, помічники та керівники спеціалізованих установ.

Такий статус фактично захищає від більшості юридичних процедур, включно з кримінальним переслідуванням, а також поширюється на членів родини.

Посадовці нижчого рівня користуються лише функціональним імунітетом, який стосується дій, виконаних у межах службових обов’язків.

За словами одного з джерел, окрім можливої підтримки з боку США, Орбан міг би розраховувати і на сприяння президента Аргентини Хав’єра Мілея.

У матеріалі нагадується, що боротьба за посаду генерального секретаря ООН після завершення каденції Антоніу Гутерреша вже фактично розпочалася.

Одним із фаворитів на цю посаду називають нинішнього генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Водночас журналісти звертають увагу на те, що дочка та зять Орбана вже переїхали до Нью-Йорка, що може спростити його можливе тривале перебування у США.

За інформацією джерел, близьких до угорського політика, у разі загострення політичної ситуації в Будапешті він може залишитися у Сполучених Штатах на тривалий час.

У такому випадку висока посада в ООН могла б стати для нього альтернативою політичному притулку та потенційним юридичним суперечкам щодо екстрадиції.

Водночас VSquare наголошує, що цей сценарій наразі перебуває лише на початковій стадії обговорення і може не бути реалізований.

