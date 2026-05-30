“Ми любимо тебе”: фронтмен групи Metallica публічно звернувся до дівчини з України на концерті в Берліні

Під час концерту на Олімпійському стадіоні в Берліні фронтмен групи Metallica Джеймс Гетфілд публічно звернувся до глядачів із закликом підтримати українку, яка перебувала серед аудиторії та була на кріслі колісному.

Про цей зворушливий момент концерту, який відбувся в суботу, 30 травня, в рамках світового турне M72 World Tour, повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

Музикант розповів, що перед виступом особисто поспілкувався з нею та представив її публіці як свою «особливу подругу з України».

За словами Гетфілда, жінку звати Марина, і через стан здоров’я вона не могла перебувати у фан-зоні, однак залишалася серед глядачів концерту.

«Я хочу представити когось надзвичайно особливого, кого ми зустріли перед шоу. Вона приїхала з України… Марино, ми любимо тебе, нам було дуже приємно з тобою поспілкуватися», — сказав він зі сцени.

Дата публікації 23:16, 30.05.26

Гетфілд також наголосив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з нею під час наступних концертів і звернувся до всієї аудиторії із закликом до підтримки.

Вщент заповнений стадіон, на якому було 95 тисяч глядачів, відгукнувся на заклик Гетфілда гучними оплесками.

