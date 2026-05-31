Укрaїнa
Насувають грози та шквали: де сьогодні зіпсується погода в Україні

В Україні 31 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами.

© pexels.com

Сьогодні, 31 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Очікуються дощі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — помірні короткочасні, у східних областях подекуди грози.

Вночі та вранці на сході й північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі 4–9°, вдень 12–17°; у західних та Одеській областях вночі 8–13°, вдень 16–21°.

Погода 31 травня в Києві

У Києві 31 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

«Температура по області вночі 4-9°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°», — повідомляє Укргідрометцентр.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується різке зниження температури повітря, яке в окремих областях удень не перевищить +10…+13 градусів.

