РФ вже випустила дрони: куди вони рухаються і де є загроза

Сьогодні, 31 травня, окупанти запустили ударні дрони по Україні, які рухаються у певних напрямках.

Про це попередили у Повітряних силах України.

Де є загроза:

БпЛА на Рівне з півночі

БпЛА на Коростень з півночі

Нова група на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Київщину

БпЛА на Сумщині курсом на Путивль

Група БпЛА на Дніпропетровщину з півдня

Зазначимо, наразі повітряна тривога оголошена на Сумщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, частково на Житомирщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що загроза масованого удару, про який говорять ще від 26 травня, досі залишається актуальною.

Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною.

