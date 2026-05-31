"Пишаюся тим, що я українець": Забарний прокоментував перемогу з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Ілля Забарний / © Associated Press

Реклама

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував перемогу з французьким клубом у Лізі чемпіонів сезону-2025/26.

У фіналі найпрестижнішого євротурніру парижани здолали лондонський "Арсенал" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час.

Святкувати дебютну в кар'єрі перемогу в Лізі чемпіонів 23-річний футболіст вийшов з прапором України.

Реклама

"Це дивовижно, неймовірний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми наполегливо працюємо і заслуговуємо на це.

Прапор України під час святкування? Пишаюся тим, що я українець. Ми — сильний народ, наші люди сильні, ми не здаємося.

Який Луїс Енріке як тренер? Неймовірний. Енріке — чарівник, ми боремося за нього, а він бореться за нас", — сказав Забарний у коментарі TNT Sports.

Забарний став переможцем Ліги чемпіонів вже у своєму дебютному сезоні в паризькому клубі. Він провів за ПСЖ сім матчів у турнірі, з яких один — у плейоф, відігравши увесь другий екстратайм у фіналі проти "Арсенала".

Реклама

Зазначимо, що ПСЖ вдруге в історії та вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0). Перед цим у півфіналі підопічні Луїса Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Раніше повідомлялося, що УЄФА назвав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів.

Новини партнерів