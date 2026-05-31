ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

"Пишаюся тим, що я українець": Забарний прокоментував перемогу з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Ілля Забарний святкував виграш найпрестижнішого єврокубка з прапором України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував перемогу з французьким клубом у Лізі чемпіонів сезону-2025/26.

У фіналі найпрестижнішого євротурніру парижани здолали лондонський "Арсенал" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час.

Святкувати дебютну в кар'єрі перемогу в Лізі чемпіонів 23-річний футболіст вийшов з прапором України.

"Це дивовижно, неймовірний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми наполегливо працюємо і заслуговуємо на це.

Прапор України під час святкування? Пишаюся тим, що я українець. Ми — сильний народ, наші люди сильні, ми не здаємося.

Який Луїс Енріке як тренер? Неймовірний. Енріке — чарівник, ми боремося за нього, а він бореться за нас", — сказав Забарний у коментарі TNT Sports.

Забарний став переможцем Ліги чемпіонів вже у своєму дебютному сезоні в паризькому клубі. Він провів за ПСЖ сім матчів у турнірі, з яких один — у плейоф, відігравши увесь другий екстратайм у фіналі проти "Арсенала".

Зазначимо, що ПСЖ вдруге в історії та вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0). Перед цим у півфіналі підопічні Луїса Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Раніше повідомлялося, що УЄФА назвав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie