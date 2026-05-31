"Вона почне кусати": так гратися з собакою категорично не можна — 4 заборони від зоопсихолога

Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Звичайна та, на перший погляд, безневинна гра із собакою за неправильного підходу може спровокувати серйозні проблеми з поведінкою та навіть обернутися небезпекою в майбутньому.

Про це розповів зоопсихолог та спеціаліст із поведінки собак Віталій Новик у своєму відео на платформі TikTok.

Дозволяючи собаці прикушувати ваші руки під час гри, ви закріплюєте у її свідомості хибну звичку. Тварина починає сприймати таку реакцію як цілком природну й схвалену поведінку. Наслідки виявляться пізніше, коли гості чи випадкові перехожі спробують просто протягнути руку, аби погладити чотирилапого. Собака без вагань застосує зуби проти сторонньої людини, оскільки ви самі змалечку навчили її саме так реагувати на подібні жести.

Реклама

«Є чотири заборонені дії які я часто рекомендую своїм клієнтам і собачникам, це: ставити лапи, кусати, гавкати і ричати. Ці чотири дії, навіть якщо вони в радісній формі відбуваються, навіть якщо ви кличете і кажете «Привіт», і собака ставить лапи — ви граєтеся і вона вас кусає: ці чотири їй треба забороняти, а не хвалити чи продовжувати гру», — наголосив кінолог.

Віталій Новик зазначає, що навіть якщо вам здаються цілком прийнятними такі формати розваг, для тварини вони стають єдиним правилом поведінки. Собака обов’язково продемонструє ці звички стороннім: гостям, дітям чи перехожим, які відпочивають у парку.

У результаті вам доведеться червоніти, вислуховувати зауваження, сваритися чи навіть вирішувати конфлікти в суді. Набагато простіше від самого початку побудувати такі взаємини, за яких для чотирилапого буде нормою не стрибати на людей брудними лапами, не хапати за руки, не гавкати та не гарчати без причини.

Варто зауважити, що з приходом літньої спеки власникам собак радять бути обережними з популярним елементом ландшафтного дизайну — штучним газоном. Таке покриття, попереджають фахівці, може спричинити серйозні опіки лап і тепловий удар у тварин.

Реклама

Також людині, котра живе сама, обирати собаку варто не лише серцем, а й головою: ветеринари радять зважати на ритм життя, житлові умови та час, який ви проводите вдома. Деякі породи, як-от акіта, мопс, йоркширський тер’єр або чихуахуа, найкраще адаптуються до одноосібного домогосподарства й швидко формують тісний емоційний зв’язок із господарем.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів