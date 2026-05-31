"Она начнет кусать": так играть с собакой категорически нельзя - 4 запрета от зоопсихолога

Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Обычная и, на первый взгляд, невинная игра с собакой при неправильном подходе может спровоцировать серьезные проблемы с поведением и даже обернуться опасностью в будущем.

Об этом рассказал зоопсихолог и специалист по поведению собак Виталий Новик в своем видео на платформе TikTok.

Позволяя собаке прикусывать ваши руки во время игры, вы закрепляете в ее сознании ложную привычку. Животное начинает воспринимать такую реакцию как вполне естественное и одобряемое поведение. Последствия проявятся позже, когда гости или случайные прохожие попытаются просто протянуть руку, чтобы погладить четвероногого. Собака без колебаний применит зубы против постороннего человека, поскольку вы сами с детства научили ее именно так реагировать на подобные жесты.

Реклама

«Есть четыре запрещенных действия, которые я часто рекомендую своим клиентам и собачникам, это: ставить лапы, кусать, лаять и рычать. Эти четыре действия, даже если они в радостной форме происходят, даже если вы зовете и говорите «Привет», и собака ставит лапы — вы играете и она вас кусает: эти четыре ей надо запрещать, а не хвалить или продолжать игру», — отметил кинолог.

Виталий Новик отмечает, что даже если вам кажутся вполне приемлемыми такие форматы развлечений, для животного они становятся единственным правилом поведения. Собака обязательно продемонстрирует эти привычки посторонним: гостям, детям или прохожим, которые отдыхают в парке.

В результате вам придется краснеть, выслушивать замечания, ссориться или даже решать конфликты в суде. Гораздо проще с самого начала построить такие отношения, при которых для четвероногого будет нормой не прыгать на людей грязными лапами, не хватать за руки, не лаять и не рычать без причины.

Стоит заметить, что с приходом летней жары владельцам собак советуют быть осторожными с популярным элементом ландшафтного дизайна — искусственным газоном. Такое покрытие, предупреждают специалисты, может вызвать серьезные ожоги лап и тепловой удар у животных.

Реклама

Также человеку, который живет один, выбирать собаку стоит не только сердцем, но и головой: ветеринары советуют учитывать ритм жизни, жилищные условия и время, которое вы проводите дома. Некоторые породы, например акита, мопс, йоркширский терьер или чихуахуа, лучше всего адаптируются к единоличному домохозяйству и быстро формируют тесную эмоциональную связь с хозяином.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров