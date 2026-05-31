Инциденты по ТЦК: офицер Нацгвардии назвала главную проблему мобилизации в Украине

Украинское общество имеет немало нареканий на процесс мобилизации, а точнее нарушение прав во время него. И эта проблема требует разрешения.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Маргарита Омеляненко, офицер Национальной гвардии Украины.

«Эту проблему не то, что необходимо решать, она уже назрела и нуждается в скорейшем и максимальном решении», — подчеркнула она.

По словам офицерки НГУ, проблемы с ТЦК и мобилизацией, прежде всего, связаны с неизвестностью.

«То есть человек, например, не понимает, куда он идет, зачем он идет, подготовка БЗИН — это страшные нереальные условия, которые не учат реальной войне на поле боя. Это все можно решить на самом деле и отношением ТЦК, которое есть к людям и отношением людей к ТЦК», — пояснила Омельченко.

Она добавляет, что вопрос достаточно болезненный, потому что именно этот момент разъединяет украинцев, а должно быть наоборот.

«Я возмущаюсь этими случаями, как ТЦК время от времени задерживают людей. Но и отношение украинцев тоже к мобилизации должно быть иным, потому что мы все-таки в Украине, ты должен понимать, что ты украинец, и ты должен защищать государство», — завершила Омельченко.

Напомним, жительница Нововолынска заявила, что люди в балаклавах, которых она связывает с ТЦК, зашли во частный двор, устроили стычку и избили ее мужа и 14-летнего сына. По словам женщины, сын пытался защитить отца, после чего получил травмы и попал в больницу с ушибами грудной клетки и живота. Мужчину после инцидента доставили в ТЦК, зато семья утверждает, что у него проблемы со здоровьем и инвалидность из-за травмы позвоночника. Волынский ТЦК отрицает факт избиения ребенка и заявляет, что мужчина является действующим военнослужащим, находившимся в статусе СЗЧ, поэтому был передан Военной службе правопорядка. Отмечается, что документов, подтверждающих инвалидность мужчины, пока нет. Обстоятельства случившегося проверяют правоохранители в рамках досудебного расследования.

В Луцке после празднования последнего звонка группа подростков вступила в стычку с работниками ТЦК и полицией, пытаясь помешать задержанию мужчины. На видео видна толкотня и драка; по версии ТЦК, мужчина отказался показать военно-учетные документы и закрылся в автомобиле, после чего несовершеннолетние начали препятствовать действиям военных и повредили служебный автомобиль. Волынский ТЦК подтвердил факт инцидента, заявил, что дети телесных повреждений не получили, а все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

