"Отсутствует логика": МИД ответил на обвинения России в ударе по ЗАЭС

МИД Украины

Реклама

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинение России о якобы атаке Украины на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

В ведомстве назвали эти заявления очередной информационной операцией, приуроченной к заседанию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Рассчитываем эти заявления как очередную информационную операцию государства-оккупанта, направленную на отвлечение международного сообщества от единственного реального источника ядерной опасности на Запорожской АЭС — незаконной российской оккупации станции», — говорится в официальном заявлении.

Реклама

В МИД отметили, что в «российских заявлениях отсутствует логика, поскольку непонятно, почему Украине нужно наносить удары по собственной станции на собственной территории, которую она стремится вернуть под свой контроль».

Напомним, 30 мая представители российской государственной корпорации «Росатом» распространили информацию о якобы ударе Украины по Запорожской АЭС.

Силы обороны Юга в ответ на обвинения России подчеркнули, что РФ продолжает использовать ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций.

Заявления о якобы ударе ВСУ по объектам ЗАЭС там назвали очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия.

Реклама

«Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия каких-либо действий по ядерным объектам», — подчеркнули военные.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ пытается этой ложью перекрыть как собственный удар по многоэтажке в Румынии, так и факт атаки на саркофаг ЧАЭС в 2025 году.

Новости партнеров