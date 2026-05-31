Король Норвегії вперше публічно прокоментував стан своєї тяжко-хворої невістки - принцеси Метте-Маріт

Раніше цього тижня, виступаючи перед місцевими ЗМІ у Вестланді, монарх розповів про стан здоров'я своїх родичів, а також став на захист кронпринцеси Метте-Маріт у зв'язку з її спірною дружбою із засудженим і вже покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Коли короля запитали про взаємини його невістки з фінансистом, він сказав, що Метте-Маріт заслуговує на більшу повагу за розрив цих стосунків. "Я дізнався про це, коли дізналися і ви", - пояснив монарх. "І я не знаю нічого більше, ніж ви", - додав Гаральд V.

На запитання про масштаби їхнього листування та дружби Гаральд відповів: «Ні, я цього не знав, але ми повинні пам'ятати, що кронпринцеса не зробила нічого протизаконного. І вона розірвала цей зв'язок. На відміну від деяких інших у Норвегії, вона розірвала зв'язок дуже рано. Тому я думаю, що ми маємо віддати їй належне за це», - цитує слова Гаральда журнал Hello!

Король Гаральд також торкнувся теми здоров'я своєї невістки, повторивши слова спадкового принца Гокона, який нещодавно заявив, що його дружина серйозно хвора і її стан погіршується.

«Ми чули, як лікарі говорили, що це станеться, але ми думали і сподівалися, що це станеться через якийсь час, але не зараз. Але зараз це несподівано стало дуже актуальним. Вона тяжко хвора. У цьому, на жаль, немає жодних сумнівів», - сказав король.

Монарх також порушив питання здоров'я своєї дружини, яка була виписана з лікарні в четвер вранці після госпіталізації напередодні. "Її стан значно покращився", - зазначив Гаральд. У 88-річної королеви Соні, нагадаємо, діагностовано миготливу аритмію.

