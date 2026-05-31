ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
2 хв

Король Норвегії вперше публічно прокоментував стан своєї тяжко-хворої невістки - принцеси Метте-Маріт

89-річний король Норвегії Гаральд V продовжує працювати, незважаючи на хвороби членів норвезької королівської родини, зокрема, його дружини королеви Соні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт

Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Раніше цього тижня, виступаючи перед місцевими ЗМІ у Вестланді, монарх розповів про стан здоров'я своїх родичів, а також став на захист кронпринцеси Метте-Маріт у зв'язку з її спірною дружбою із засудженим і вже покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Коли короля запитали про взаємини його невістки з фінансистом, він сказав, що Метте-Маріт заслуговує на більшу повагу за розрив цих стосунків. "Я дізнався про це, коли дізналися і ви", - пояснив монарх. "І я не знаю нічого більше, ніж ви", - додав Гаральд V.

Король Гаральд V / © Associated Press

Король Гаральд V / © Associated Press

На запитання про масштаби їхнього листування та дружби Гаральд відповів: «Ні, я цього не знав, але ми повинні пам'ятати, що кронпринцеса не зробила нічого протизаконного. І вона розірвала цей зв'язок. На відміну від деяких інших у Норвегії, вона розірвала зв'язок дуже рано. Тому я думаю, що ми маємо віддати їй належне за це», - цитує слова Гаральда журнал Hello!

Король Гаральд також торкнувся теми здоров'я своєї невістки, повторивши слова спадкового принца Гокона, який нещодавно заявив, що його дружина серйозно хвора і її стан погіршується.

«Ми чули, як лікарі говорили, що це станеться, але ми думали і сподівалися, що це станеться через якийсь час, але не зараз. Але зараз це несподівано стало дуже актуальним. Вона тяжко хвора. У цьому, на жаль, немає жодних сумнівів», - сказав король.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Монарх також порушив питання здоров'я своєї дружини, яка була виписана з лікарні в четвер вранці після госпіталізації напередодні. "Її стан значно покращився", - зазначив Гаральд. У 88-річної королеви Соні, нагадаємо, діагностовано миготливу аритмію.

Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

Раніше ми розповідали, що кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт відвідували королеву Соню в лікарні та потрапили під приціл папараці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie