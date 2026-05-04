88-річна королева Соня в пишній сукні викликала фурор на бенкеті у короля Швеції
88-річна королева Норвегії була однією із гостей на святкуванні 80-річного ювілею шведського короля Карла XVI Густава.
30 квітня монарх відсвяткував день народження у дуже широкому колі гостей та членів європейських королівських будинків.
88-річна королева Норвегії прибула на бенкет у зеленій сукні з пишною спідницею та мереживним оздобленням на грудях, на голові у неї була тіара зі смарагдами і таке саме кольє з великим камінням було на шиї, сережки-висячки у вухах і така сама брошка. У руках королева Соня несла мініатюрну сумку на ремінці і притримувала поділ своєї пишної сукні, яка заважала їй пересуватися.
Ще однією королівською особою, яка зачарувала своїм вечірнім образом, була 87-річна королева Іспанії Софія. Вона представляла іспанську королівську родину і з'явилася на бенкеті в блакитній сукні з драпуванням на талії, доповнивши лук дорогоцінною тіарою з перлами, сережками з жовтим камінням і таким самим кольє.