ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати полуничний соус для десертів

Полуничний соус для десертів - це ідеальне доповнення до сирників, млинців чи морозива або просто подайте його до сирної тарілки з камамбером чи брі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Коментарі
Полуничний соус для десертів

Полуничний соус для десертів / © Credits

Готується цей соус дуже швидко, а виходить густим та ароматним.

Інгредієнти

свіжа полуниця
300 г
цукор
2 ст. л.
лимонний сік
1 ст. л.
кукурудзяний крохмаль
1 ч. л.
вода
20 мл

  1. Очистьте полуницю від плодоніжок, промийте, наріжте невеликими шматочками та викладіть до сотейника.

  2. Додайте цукор, лимонний сік і поставте на середній вогонь. Коли ягоди пустять сік, варіть 5–7 хв, щоб вони стали м’якими.

  3. Влийте розведений у воді крохмаль тонкою цівкою у киплячу полуничну масу, безперервно її помішуючи.

  4. Проваріть 1–2 хв, зніміть з вогню та перебийте занурювальним блендером до стану пюре. Остудіть і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Крохмаль можна використовувати як кукурудзяний, так і картопляний.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie