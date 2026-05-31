Як приготувати полуничний соус для десертів
Полуничний соус для десертів - це ідеальне доповнення до сирників, млинців чи морозива або просто подайте його до сирної тарілки з камамбером чи брі.
Готується цей соус дуже швидко, а виходить густим та ароматним.
Інгредієнти
- свіжа полуниця
- 300 г
- цукор
- 2 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ч. л.
- вода
- 20 мл
Очистьте полуницю від плодоніжок, промийте, наріжте невеликими шматочками та викладіть до сотейника.
Додайте цукор, лимонний сік і поставте на середній вогонь. Коли ягоди пустять сік, варіть 5–7 хв, щоб вони стали м’якими.
Влийте розведений у воді крохмаль тонкою цівкою у киплячу полуничну масу, безперервно її помішуючи.
Проваріть 1–2 хв, зніміть з вогню та перебийте занурювальним блендером до стану пюре. Остудіть і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Крохмаль можна використовувати як кукурудзяний, так і картопляний.