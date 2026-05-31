Не лише хвороба Лайма: 6 небезпечних інфекцій, які можуть передавати кліщі

Кліщ / © Credits

Хоча більшість людей знають про хворобу Лайма, насправді кліщі можуть переносити значно більше небезпечних інфекцій, про це розповіло видання The Washington Post Деякі з них нагадують звичайну застуду, інші можуть спричиняти серйозні ураження нервової системи, серця чи навіть небезпечні для життя ускладнення

Кількість звернень до лікарень через укуси кліщів останніми роками зростає, а сезон активності паразитів починається дедалі раніше. Головна небезпека полягає у тому, що кліщ може переносити бактерії, віруси чи паразитів, які потрапляють до організму людини під час укусу.

Чим довше кліщ залишається прикріпленим до шкіри, тим вищий ризик зараження. Саме тому фахівці радять видаляти його якомога швидше після виявлення.

Багато кліщових інфекцій починаються схожими симптомами, а саме, підвищенням температури, ознобом, головним болем, слабкістю чи болями у тілі. Водночас кожне захворювання має свої особливості, а деякі види кліщів можуть переносити одразу кілька патогенів.

Хвороба Лайма

Саме хвороба Лайма найчастіше асоціюється з укусами кліщів. Її спричиняють бактерії роду Borrelia, які передаються через укуси іксодових кліщів.

Перші симптоми зазвичай включають підвищену температуру, втому, головний біль і характерний висип. Його часто описують як «мішень» або «бичаче око», але на практиці висип може мати різноманітний вигляд, наприклад, бути просто червоним, темно-червоним, синюшним або мати форму кільця зі світлішим центром.

Без лікування інфекція здатна поширюватися організмом і викликати серйозні ускладнення, на кшталт, запалення суглобів, сильний біль, запаморочення, порушення серцевого ритму, задишку, поколювання у кінцівках або навіть параліч мімічних м’язів обличчя.

На щастя, у більшості випадків хвороба Лайма успішно лікується антибіотиками.

Альфа-гал синдром

Одна з найнеочікуваніших кліщових хвороб. Після укусу певних видів кліщів імунна система людини може почати сприймати молекулу альфа-гал як загрозу. У результаті через кілька годин після вживання червоного м’яса, яловичини, свинини чи баранини, виникає алергічна реакція.

Симптоми можуть включати кропив’янку, нудоту, сильний біль у животі, діарею, запаморочення та навіть анафілаксію — небезпечний для життя стан, який потребує невідкладної допомоги.

Специфічного лікування синдрому наразі не існує. Багатьом людям доводиться повністю відмовлятися від червоного м’яса, а іноді й від деяких молочних продуктів.

Анаплазмоз

Анаплазмоз викликають бактерії, які також передаються через укуси кліщів. Захворювання часто нагадує грип або початкові прояви хвороби Лайма. Людина може відчувати лихоманку, озноб, головний біль або загальну слабкість. Досить характерними є й симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, які не завжди зустрічаються за інших кліщових інфекцій.

Іноді анаплазмоз і хвороба Лайма виникають одночасно після одного укусу кліща. Обидва захворювання добре піддаються лікуванню антибіотиками, особливо якщо терапію розпочати вчасно.

Бабезіоз

На відміну від більшості кліщових захворювань, бабезіоз спричиняє не бактерія, а паразит. Коли він потрапляє до організму, то проникає в еритроцити — червоні кров’яні клітини, та починає їх руйнувати.

У деяких людей симптомів може не бути взагалі. В інших виникають гарячка, озноб, сильна втома, головний біль, пітливість і ломота у тілі.

Небезпечним ускладненням є гемолітична анемія — стан, коли рівень еритроцитів критично знижується. Це може викликати прискорене серцебиття та інші серцево-судинні проблеми.

Особливо ризикують люди зі зниженим імунітетом, ВІЛ-інфекцією чи відсутністю селезінки.

Ерліхіоз

Ще одне бактеріальне захворювання, симптоми якого багато в чому нагадують анаплазмоз.

Перші ознаки можуть з’явитися через один-два тижні після укусу кліща, наприклад, висока температура, озноб, нудота, головний біль і загальна слабкість. У дітей нерідко виникає плямистий червоний висип.

Без лікування ерліхіоз здатен призвести до серйозних наслідків, серед яких ураження головного мозку, порушення згортання крові та поліорганна недостатність.

Саме тому лікарі наголошують, що за появи симптомів після укусу кліща зволікати не варто.

Плямиста лихоманка Скелястих гір

Попри назву, це захворювання зустрічається далеко не лише у районі Скелястих гір.

Починається воно типовими для багатьох інфекцій симптомами — гарячкою та головним болем. Згодом може з’явитися характерний висип, червоні плями чи дрібні точкові крововиливи на шкірі.

Без швидкого лікування інфекція здатна пошкоджувати кровоносні судини, мозок і слуховий апарат. У важких випадках можливі навіть ампутації через тяжкі судинні ураження.

Фахівці називають цю інфекцію однією з найсмертоносніших серед захворювань, які передаються кліщами.

Що робити після укусу кліща

Експерти радять насамперед не панікувати, але діяти швидко. Кліща потрібно акуратно видалити якомога швидше. Корисно також сфотографувати його, адже це може допомогти лікарю визначити вид паразита та оцінити потенційні ризики зараження.

Після укусу важливо уважно стежити за своїм самопочуттям протягом кількох тижнів. Будь-які незвичні симптоми, як от підвищення температури, висип, слабкість, біль у суглобах чи шлунково-кишкові розлади — є приводом звернутися до лікаря.

Кліщі давно перестали бути лише джерелом ризику хвороби Лайма. Сьогодні фахівці наголошують, що один укус може передати одразу кілька різних інфекцій, деякі з яких здатні викликати серйозні ускладнення. Хороша новина полягає у тому, що більшість кліщових захворювань успішно лікуються за умови раннього виявлення. Саме тому найкраща стратегія — профілактика, уважність після прогулянок на природі та швидке звернення до лікаря за появи будь-яких тривожних симптомів.

