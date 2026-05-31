Забарний — з прапором України: як ПСЖ святкував другий поспіль тріумф у Лізі чемпіонів

ПСЖ святкує перемогу в Лізі чемпіонів / © Associated Press

У суботу, 30 травня, французький ПСЖ у фіналі здолав лондонський "Арсенал" і став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Підопічні Луїса Енріке обіграли "канонірів" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час. Вирішальний поєдинок відбувся на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Таким чином, парижани захистили звання володаря найпрестижнішого клубного євротрофею. Торік у фіналі Ліги чемпіонів французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0).

Для ПСЖ це другий поспіль і другий в історії тріумф у Лізі чемпіонів. Гравці та тренерський штаб паризького клубу емоційно святкували завоювання трофею, піднімаючи його над головою та фотографуючись з ним.

Серед них і український центральний захисник Ілля Забарний, який святкував дебютну в кар'єрі перемогу в Лізі чемпіонів з прапором України.

"Підкорили Європу. Створили спогади на все життя. Це для всіх, хто вірив у нас. Слава Україні. Ici c'est Paris", — підписав 23-річний українець фото в Instagram, на яких підіймає кубок над головою та позує з ним на тлі трибун після перемоги.

До вашої уваги яскраві світлини, як ПСЖ святкував свій тріумф у Лізі чемпіонів.

Також дивіться відео, як парижани підіймали трофей на церемонії нагородження.

Уболівальники паризького клубу шаленіли від щастя після перемоги улюбленої команди.

Після офіційного вручення трофею ПСЖ продовжив гучно святкувати у роздягальні.

