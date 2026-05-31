"У Путіна немає причин продовжувати цю війну": Ахметов зробив прогноз щодо миру в Україні

Рінат Ахметов

Найбагатша людина України та один із найвпливовіших бізнесменів Східної Європи Рінат Ахметов поділився своїм баченням завершення війни в Україні та пояснив, чому Кремль приречений на поразку.

Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

Ахметов вважає, що Україна поступово рухається до перемоги, тоді як плани Кремля остаточно провалилися.

«Я думаю, що ми рухаємося до нього поступово. Війська Путіна застрягли. Для мене це як чаша наполовину повна. Інші стверджують, що вона наполовину порожня, але я бачу, що вода ще там», — зазначив бізнесмен.

Водночас Ахметов наголосив, що у кремлівського диктатора немає причин продовжувати війну в Україні.

«Деякі люди кажуть мені, що в Путіна немає причин припиняти цю війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати», — зазначив він.

Проблеми в Україні та в Росії

Ахметов також порівняв внутрішню ситуацію в обох країнах. Він зазначив, що Україна стикається з серйозними викликами, проте головна перевага нашої держави — це відкритість і демократія.

«В Україні багато проблем: так, але у вільній і демократичній державі ніхто не намагається їх приховати. Чи є проблеми в Росії? Я думаю, що їх набагато більше, але вони тримаються в таємниці», — підкреслив бізнесмен.

Чому Росія програє війну

Ахметов зауважив, що Москва фінансує війну проти сусіда, який ніколи не уособлював для неї загрози, тим самим руйнує власне майбутнє.

«Економіка Росії становить лише 2% світового ВВП. А скільки Росія інвестує в технології? Нуль. Вони менш готові до завтрашньої битви. Вони вкладають багато грошей у цю війну проти своїх сусідів, хоча ми ніколи не становили жодної загрози для Росії», — підкреслив бізнесмен.

Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

За прогнозом експерта Олега Жданова, Путін воюватиме далі, доки не зіткнеться з реальною загрозою обвалу фронту або втрати влади. Водночас військовий аналітик попереджає, що рано чи пізно реальність зруйнує «райдужну картину» Кремля, що призведе або до переговорів, або до усунення диктатора.

Водночас колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель припустила, що через десять років війна в Україні все ще триватиме, а обов’язкова військова служба не буде скасована.

Окрім того, видання Foreign Affairs прогнозує, що війна в Україні, найімовірніше. завершиться не повною капітуляцією однієї зі сторін чи швидким миром, а перемир’ям за корейським сценарієм — із заморожуванням поточної лінії фронту та довготривалим припиненням вогню.

Корейський сценарій передбачатиме не повноцінний мир, а фіксацію ліній розмежування, створення демілітаризованих зон і тривале стримування. Хоча політичне та юридичне протистояння триватиме десятиліттями.

