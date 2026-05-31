Які види олії вважаються найкориснішими для здоров’я та найкраще смакують у салатах

Рослинні олії не лише покращують смак салатів, а й забезпечують організм корисними жирами, вітамінами та антиоксидантами. Саме завдяки жирам краще засвоюються вітаміни A, D, E та K, які містяться в овочах і зелені. Дієтологи наголошують, що повністю відмовлятися від жирів не варто, адже вони необхідні для нормальної роботи серця, мозку та гормональної системи. Однак найбільшу користь приносять нерафіновані олії холодного віджимання, які зберігають максимум цінних речовин і мають насичений природний смак.

Оливкова, лляна та гарбузова олії вважаються справжніми лідерами

Оливкова олія. Однією з найпопулярніших у світі залишається оливкова олія першого холодного віджимання. Вона багата на мононенасичені жири та антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. Її м’який смак чудово поєднується з овочевими салатами, сирами та свіжою зеленню.

Лляна олія. Не менш корисною вважається лляна олія. Вона є одним із найкращих рослинних джерел омега-3 жирних кислот. Така олія має специфічний горіховий присмак, тому особливо добре підходить до салатів зі свіжих овочів, капусти та зелені. Важливо пам’ятати, що лляну олію не рекомендують нагрівати, оскільки вона втрачає частину своїх корисних властивостей.

Гарбузова олія цінується за високий вміст вітаміну Е, цинку та інших біологічно активних речовин. Її насичений аромат і легкі горіхові нотки здатні зробити навіть найпростіший салат більш вишуканим. Крім того, така олія добре поєднується з буряком, руколою та м’якими сирами.

Які ще олії варто додати до свого меню

Фахівці радять звернути увагу і на кунжутну олію, яка містить багато антиоксидантів та має приємний східний аромат. Вона ідеально доповнює салати з овочів, морепродуктів та курятини.

Ще одним чудовим варіантом є олія з волоського горіха, яка відрізняється вишуканим смаком і високим вмістом корисних жирних кислот. Також популярності набирає рисова олія. Вона містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, має приємний пікантний смак і чудово підходить для заправляння свіжих салатів.

