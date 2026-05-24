Усик — Верховен: обнародована статистика ударов титульного боя

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Стали известны статистические итоги боя, в котором чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Напряженный поединок состоялся в египетском городе Гиза и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

После завершения боя была опубликована подробная статистика ударов Усика и Верховена в этом поединке.

За весь бой Усик нанес 499 ударов, 112 из которых были точными. На счету Верховена 508 ударов, из которых в цель попало 113.

Александр сделал 23 из 236 точных джебов, а Рико попал 20 из 265 таких ударов.

Если рассматривать мощные удары (более сильной рукой), то Усик попал 89 из 263 ударов, а Верховен — 93 из 243.

Статистика ударов боя Усик — Верховен / CompuBox

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

