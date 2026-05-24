Астрологический прогноз на 24 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого активизируются силы зла – чтобы избежать их негативного влияния, желательно как можно больше времени проводить дома и как можно меньше общаться с окружающими.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый каштановый, кофейный, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому ни в коем случаен нельзя относиться к ним легкомысленно и заниматься самолечением.
Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, мяса и грибов – они могут стать причиной пищевого отравления.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она негативно отразиться на внешности.
Дачные работы дня: можно делать обрезку деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но только в том случае, если чувства, на которые мы рассчитываем, не навязываются другому человеку насильно.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его урегулирования.
Табу дня: пролитая жидкость может стать дурной приметой.
Цитата дня: «Вдохновение приходит только во время работы» (Габриель Гарсия Маркес).
