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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
696
Время на прочтение
1 мин

Жена Усика опубликовала редкие фото родителей и показала их роскошный семейный праздник в Испании

Жена чемпиона показала, как семья отпраздновала 65-летие её отца, и впервые за долгое время опубликовала редкие снимки с мамой и папой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина и Александр Усики

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена боксёра Александра Усика Екатерина показала, как семья отпраздновала юбилей её отца в Испании, и опубликовала редкие фотографии своих родителей — тестя и тещи знаменитого боксёра.

65-летие отца Екатерины отпраздновали 27 сентября. Для семьи устроили большую праздничную вечеринку. На ней собрались близкие и родные именинника. Гости много танцевали и пели. Празднование затянулось до поздней ночи. Сама Екатерина тоже не удержалась и вышла на танцпол.

Екатерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Отец Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Отец Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Особое внимание привлек декор праздника — организаторы позаботились о эффектном оформлении помещения и праздничной атмосфере.

На одном из снимков Екатерина позирует рядом с отцом, а на других фотографиях можно увидеть её маму. Также к семейному торжеству присоединился Александр Усик.

Родители Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Родители Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Праздник для отца Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Праздник для отца Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Праздник для отца Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Праздник для отца Екатерины / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усики с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Родители Екатерины уже давно живут в Испании, куда уехали после начала полномасштабной войны. Вместе с ними там находятся два сына Усиковых — Михаил и Кирилл, которые занимаются дзюдо.

Напомним, недавно дом Усика пострадал в результате российского обстрела. Супруга боксёра показала повреждения.

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