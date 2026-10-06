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Жена Усика опубликовала редкие фото родителей и показала их роскошный семейный праздник в Испании
Жена чемпиона показала, как семья отпраздновала 65-летие её отца, и впервые за долгое время опубликовала редкие снимки с мамой и папой.
Жена боксёра Александра Усика Екатерина показала, как семья отпраздновала юбилей её отца в Испании, и опубликовала редкие фотографии своих родителей — тестя и тещи знаменитого боксёра.
65-летие отца Екатерины отпраздновали 27 сентября. Для семьи устроили большую праздничную вечеринку. На ней собрались близкие и родные именинника. Гости много танцевали и пели. Празднование затянулось до поздней ночи. Сама Екатерина тоже не удержалась и вышла на танцпол.
Особое внимание привлек декор праздника — организаторы позаботились о эффектном оформлении помещения и праздничной атмосфере.
На одном из снимков Екатерина позирует рядом с отцом, а на других фотографиях можно увидеть её маму. Также к семейному торжеству присоединился Александр Усик.
Родители Екатерины уже давно живут в Испании, куда уехали после начала полномасштабной войны. Вместе с ними там находятся два сына Усиковых — Михаил и Кирилл, которые занимаются дзюдо.
Напомним, недавно дом Усика пострадал в результате российского обстрела. Супруга боксёра показала повреждения.