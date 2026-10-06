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- Украина
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Популярная блогерша показала средний палец военному: в Сети требуют реакции СБУ
«Могла бы сказать спасибо, что не затолкали в бус», написала блогер Dasha Moss под видео с мужчиной в военной форме, которому показала средний палец.
В Сети возник новый скандал, спровоцированный популярной блогершей, которая обучает постановке голоса. По свидетельству авторов сообщений и тех, кто успел увидеть ее публикацию, женщина выложила видео в Facebook, где показала средний палец украинскому военнослужащему в спину.
Об этом стало известно из публикации военного Макса Юрьева.
С чего начался скандал
«Помните эту блогершу Dasha Moss, которая учит постановке голоса и будто бы украинским высказываниям. Потом понтуется шашечками и ездит на мотоцикле без защиты. Теперь она решила хайпануть на оскорблениях и дискредитации ВСУ. Жду реакцию Службы безопасности Украины», — написал Юрьев.
Мужчина опубликовал скриншоты, вероятно, из видео блогерши, на котором она ехала на мотоцикле и показала средний палец мужчине в военной форме, который стоял к ней спиной. Мужчиной мог быть военный ТЦК.
Женщина подписала свое видео так: «Невоспитанная… а могла бы сказать спасибо, что не затолкали в бус».
Очевидно, что таким способом женщина хотела показать свое отношение к работникам ТЦК и процессу мобилизации в Украине. Но вместо поддержки она получила шквал негативной критики, из-за чего видео удалила.
В комментариях под публикацией военного начались оживленные обсуждения ситуации.
К слову, украинцы придерживаются кардинально разных мнений:
«Надеюсь, ей это не сойдет с рук»
«А в чем она не права? У нас силовая мобилизация, с пыткой мобилизованных украинцев. С убийством мобилизованных в тцк и учебных центрах и полигонах»
«Все комментаторы так уважают ВСУ и так ненавидят ТЦК… хорошо… а кто тогда должен заниматься мобилизацией? Я не могу понять… сами по повесткам никто не идет, но в то же время и россиян в своих городах видеть не хотят… так что делать? Что должно происходить в голове человека, который одновременно требует остановить мобилизацию и не пускать рашку к нему домой?
«Я помню Dasha Moss как блогершу, которой я написал с просьбой поддержать сбор для нашего полка, и она через несколько минут среагировала положительно, чего не сделали многие другие. И то, как человек работает и сколько постов регулярно делает в поддержку армии, вызывает уважение.
«Она это и еще запостила?»
«Ради хайпа и денег, скоро родных продаст»
«А еще она защищала Спартака Субботу и даже заблокировала меня в ТикТоке;)»
Какое наказание в Украине за пренебрежение к военным
Пока никакой реакции правоохранительных органов нет. Согласно украинскому законодательству блогера могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
В частности, ее действия подпадают под статью 435-1 Уголовного кодекса — Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему — по ней есть два вида наказания: ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Или же в случае, если правоохранительные органы не найдут состава уголовного правонарушения, действия блогера могут быть квалифицированы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство) с наказанием в виде штрафа, общественных работ или административного ареста.