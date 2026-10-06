Популярна блогерка показала середній палець військовому: у Мережі вимагають реакції СБУ

Блогерка показала середній палець військовому

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У Мережі виник новий скандал, спровокований популярною блогеркою, яка навчає постановки голосу. За свідченнями авторів дописів та тих, хто встиг побачити її публікацію, жінка виклала відео у Facebook, де показала середній палець українському військовослужбовцю у спину.

Про це стало відомо з допису військовослужбовця Макса Юр’єва.

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З чого почався скандал

«Памʼятаєте цю блогерку Dasha Moss, яка вчить постановки голосу та ніби українських висловів. Потім понтувалась шашечками і їздила на мотоциклі без захисту. Тепер вона вирішила хайпонути на образах і дискредитації ЗСУ. Чекаю реакцію Служби безпеки України», — написав Юр’єв.

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Чоловік опублікував скриншоти, ймовірно, з відео блогерки, на якому вона їхала на мотоциклі та показала середній палець чоловіку у військовій формі, який стояв до неї спиною. Чоловіком міг бути військовий ТЦК.

Жінка підписала своє відео так: «Невихована… а могла б подякувати, що не заштовхали в бус».

Очевидно, що таким способом жінка хотіла показати своє ставлення до працівників ТЦК та процесу мобілізації в Україні. Проте замість підтримки вона отримала шквал негативної критики, через що допис видалила.

У коментарях під дописом військового почалися жваві обговорення ситуації.

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До слова, українці дотримуються кардинально різних думок:

«Сподіваюся, їй це не зійде з рук»

«А в чому вона не права? У нас силова мобілізація, з катуванням мобілізованих українців. З вбивством мобілізованих в тцк і навчальних центрах і полігонах»

«Всі коментатори так поважають ЗСУ і так ненавидять ТЦК… добре… а хто тоді має займатися мобілізацією? Я не можу зрозуміти… самі по повістках ніхто не йде, але водночас і росію у своїх містах бачити не бажають… то що робити? Що має робитися в голові людини, яка одночасно вимагає зупинити мобілізацію і не пускати рашку до неї додому?»

«Я памʼятаю Dasha Moss як блогерку, якій я написав з проханням підтримати збір для нашого полку, і вона за кілька хвилин зреагувала позитивно, чого не зробили багато інших. І те, як людина працює і скільки постів регулярно робить на підтримку армії, викликає повагу»

«Вона це й ще запостила?»

«Заради хайпу та грошей, скоро рідних продасть»

«А ще вона захищала Спартака Суботу і навіть заблокувала мене в тіктоці;)»

Яке покарання в Україні за зневагу до військових

Наразі жодної реакції правоохоронних органів немає. Відповідно до українського законодавства блогерку можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Зокрема, її дії підпадають під статтю 435-1 Кримінального кодексу — Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю — за неї є два види покарання: обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Або ж у разі, якщо правоохоронні органи не знайдуть складу кримінального правопорушення, дії блогерки можуть бути кваліфіковані за статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) з покаранням у вигляді штрафу, громадських робіт чи адміністративного арешту.

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