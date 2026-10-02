"Вибачте, це моя перша війна": блогерка потрапила в скандал через неоднозначний напис на футболці

Наті Гресько / © instagram.com/nati.gresko

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Український бренд вуличного одягу Syndicate опинився у скандалі через футболку з написом «Sorry, it’s my first war». Користувачі звинуватили компанію та блогерку і військовослужбовицю Наті Гресько в романтизації війни, після чого бренд зняв річ із продажу.

Як виник скандал

Футболку спочатку не планували випускати як окремий комерційний товар. Вона була частиною колекції Syndicate, яку представили під час Ukrainian Fashion Week.

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Після показу бренд почав отримувати запити від людей, які хотіли придбати цю модель. 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, компанія оголосила про початок продажу футболки.

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Наті Гресько / © Instagram

Річ рекламувала блогерка Наті Гресько, яка служить у Збройних силах України. Саме це стало однією з причин активного обговорення в соцмережах.

Користувачі заявили, що напис на футболці перетворює тему війни на елемент моди та комерційний продукт. Деякі коментатори також наголошували, що формулювання може сприйматися як недоречне, адже війна для України триває не перший рік.

Позиція бренду

Після негативної реакції у соцмережах Syndicate оголосив, що знімає футболку з продажу. Представники компанії визнали, що не передбачили реакції аудиторії.

«Ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску, за що нам щиро шкода. Ми знімаємо “Sorry, it’s my first war” із продажу», — йдеться в заяві бренду.

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У Syndicate зазначили, що не мали наміру легковажно ставитися до війни чи використовувати її для заробітку.

«В основі цього рішення не було бажання зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї. Але людей багато, досвідів багато, контекстів теж», — пояснили представники компанії.

У бренді також наголосили, що футболка була частиною ширшої історії про життя під час війни, розгубленість, чорний гумор і реальність, у якій опинилися українці. Спочатку її не задумували як самостійний продукт для продажу.

Що обурило користувачів

У соцмережах розгорнулася дискусія щодо того, чи допустимо використовувати воєнну тематику у дизайні одягу. Критики заявляли, що футболка може романтизувати війну та перетворювати травматичний досвід на модний образ.

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© Threads

© Threads

© Threads

Водночас реакція аудиторії не була одностайною. Деякі користувачі стали на захист Наті Гресько та Syndicate. Вони вважали напис самоіронічним і таким, що передає стан людей, які вперше зіткнулися з повномасштабною війною.

© Threads

© Threads

Чому реакція виявилася такою гострою

Суперечка навколо футболки показала, наскільки по-різному українці сприймають використання воєнної тематики у комерційній комунікації.

Для одних чорний гумор допомагає переживати травматичний досвід і говорити про війну зрозумілою мовою. Для інших подібні фрази у форматі одягу виглядають як знецінення болю, втрат і щоденної роботи військових.

Додаткову увагу привернула участь у промокампанії Наті Гресько — публічної людини та військовослужбовиці. Через це дискусія вийшла за межі звичайного обговорення дизайну: користувачі почали говорити про відповідальність брендів, інфлюенсерів і публічних людей, які комунікують тему війни.

Нагадаємо, Наті Гресько долучилася до ЗСУ на початку 2024 року, але тривалий час не розповідала про службу публічно. Нині блогерка працює у сфері зовнішніх комунікацій 28-ї окремої механізованої бригади.

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