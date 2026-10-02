У мереживному бра та діамантах: ефектна Адріана Ліма вийшла на подіум

Адріана Ліма / © Getty Images

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45-річна бразильська топмодель Адріана Ліма вийшла на подіум показу ювелірного бренду Messika, продемонструвавши ефектний образ, головним акцентом якого стали розкішні прикраси.

На моделі були мереживне бра, обтисла лакова спідниця та хутряна накидка. Ефектний образ Адріани доповнювали фіолетові високі рукавички та туфлі на високих підборах.

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Адріана Ліма / © Getty Images

У образі зірки всю увагу привертали розкішні прикраси цього бренду з великими діамантами — кольє, браслети та сережки.

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Нова колекція Messika натхненна природою Ботсвани та її контрастними пейзажами. Дизайнерка Валері Мессіка втілила цю ідею у прикрасах із великими діамантами та виразними формами.

Раніше, нагадаємо, користувачі Мережі обговорювали перетворення Адріани Ліми після її виходу у світ. Порівнювали нинішні знімки моделі з її фотографіями кількох років тому, відзначаючи більш виражені вилиці, схудлу фігуру та загалом змінений образ бразилійки.

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