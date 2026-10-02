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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У мереживній блузці і з червоною помадою: прем’єр-міністерка Італії відвідала галавечерю у Мілані

Джорджа Мелоні продемонструвала елегантний чорно-білий аутфіт на урочистому заході в межах Міланського тижня моди.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала галавечерю CNMI, організовану в межах Тижня моди в Мілані.

Для світського заходу політикиня обрала елегантний чорний костюм, який складався з подовженого однобортного жакета і широких штанів-палацо. Під жакет Мелоні одягла білу блузку з високою горловиною, прикрашеною ніжним мереживом. Романтична деталь пом’якшила строгий силует костюма й зробила образ святковішим.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вбрання прем’єрка доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками, чорною сумкою, довгими сережками і лаконічними каблучками. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж з акцентом на червоній помаді і молочний манікюр.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у комфортному костюмі з візерунком «ялинка» відвідала змагання з плавання.

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