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У комфортному костюмі з візерунком "ялинка": прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відвідала змагання з плавання
Політикиня продемонструвала стриманий і практичний аутфіт, віддавши перевагу монохромній гамі.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала гостею першого дня 62-х Міжнародних змагань з плавання Settecolli, які відбулися на спортивному комплексі Foro Italico в Римі. Для публічного заходу політикиня обрала комфортний образ у стилі смарт кежуал.
Вона з’явилася у чорно-білому костюмі з візерунком «ялинка», який складався з вільної сорочки з накладними кишенями і підкоченими рукавами та широких штанів із завищеною талією. Під сорочку прем’єрка одягла білий топ.
У Мелоні було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Шию вона прикрасила тонким кольє, а руки — срібним браслетом і кількома каблучками. На одному із зап’ясть також були плетені браслети у кольорах італійського прапора.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні взяла з собою на саміт свою 9-річну доньку, яка одразу стала зіркою Мережі.