ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
721
Час на прочитання
1 хв

У комфортному костюмі з візерунком "ялинка": прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відвідала змагання з плавання

Політикиня продемонструвала стриманий і практичний аутфіт, віддавши перевагу монохромній гамі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала гостею першого дня 62-х Міжнародних змагань з плавання Settecolli, які відбулися на спортивному комплексі Foro Italico в Римі. Для публічного заходу політикиня обрала комфортний образ у стилі смарт кежуал.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вона з’явилася у чорно-білому костюмі з візерунком «ялинка», який складався з вільної сорочки з накладними кишенями і підкоченими рукавами та широких штанів із завищеною талією. Під сорочку прем’єрка одягла білий топ.

У Мелоні було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Шию вона прикрасила тонким кольє, а руки — срібним браслетом і кількома каблучками. На одному із зап’ясть також були плетені браслети у кольорах італійського прапора.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні взяла з собою на саміт свою 9-річну доньку, яка одразу стала зіркою Мережі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
721
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie