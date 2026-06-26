Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у костюмі та гламурному чокері сходила до галереї

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Музей Пікассо в межах франко-італійського саміту в Антібі, на півдні Франції, де також зустрілася з президентом Емманюелем Макроном.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Для цієї події політикиня обрала у класичний костюм молочного відтінку з подовженим жакетом та широкими штанами, акцентом у якому були чорні гудзики.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Костюм Мелоні поєднала з бежевим шовковим топом і зламурним сріблястим чокером на шиї. Волосся прем’єр-міністерка вклала у пряму зачіску та зробила макіяж у нюдових тонах.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

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