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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у костюмі та гламурному чокері сходила до галереї

Подія яку вона відвідала відбулася у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Музей Пікассо в межах франко-італійського саміту в Антібі, на півдні Франції, де також зустрілася з президентом Емманюелем Макроном.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Для цієї події політикиня обрала у класичний костюм молочного відтінку з подовженим жакетом та широкими штанами, акцентом у якому були чорні гудзики.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Костюм Мелоні поєднала з бежевим шовковим топом і зламурним сріблястим чокером на шиї. Волосся прем’єр-міністерка вклала у пряму зачіску та зробила макіяж у нюдових тонах.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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