- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-рожевому костюмі і з локонами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі
Джорджа Мелоні одягла на зустріч вбрання ніжних відтінків.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з’явилася на офіційній церемонії зустрічі президента Південної Кореї Лі Дже Мена у ніжному діловому образі.
Політикиня постала у ніжно-рожевому костюмі, що складався з однобортного жакета прямого крою та широких укорочених штанів зі стрілками. Під жакет Мелоні одягла білу блузку з високим коміром.
Образ Джорджа доповнила бежево-рожевими туфлями-човниками на підборах. З прикрас вона обрала сережки з камінням у вигляді квітів. Завершальним штрихом луку прем’єрки були макіяж з рожевою помадою й укладання з локонами.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у світло-блакитному костюмі і кросівках з’явилася на військовому параді.