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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-рожевому костюмі і з локонами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі

Джорджа Мелоні одягла на зустріч вбрання ніжних відтінків.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з’явилася на офіційній церемонії зустрічі президента Південної Кореї Лі Дже Мена у ніжному діловому образі.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Політикиня постала у ніжно-рожевому костюмі, що складався з однобортного жакета прямого крою та широких укорочених штанів зі стрілками. Під жакет Мелоні одягла білу блузку з високим коміром.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Образ Джорджа доповнила бежево-рожевими туфлями-човниками на підборах. З прикрас вона обрала сережки з камінням у вигляді квітів. Завершальним штрихом луку прем’єрки були макіяж з рожевою помадою й укладання з локонами.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у світло-блакитному костюмі і кросівках з’явилася на військовому параді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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