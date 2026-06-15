У ніжно-рожевому костюмі і з локонами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з’явилася на офіційній церемонії зустрічі президента Південної Кореї Лі Дже Мена у ніжному діловому образі.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Політикиня постала у ніжно-рожевому костюмі, що складався з однобортного жакета прямого крою та широких укорочених штанів зі стрілками. Під жакет Мелоні одягла білу блузку з високим коміром.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Образ Джорджа доповнила бежево-рожевими туфлями-човниками на підборах. З прикрас вона обрала сережки з камінням у вигляді квітів. Завершальним штрихом луку прем’єрки були макіяж з рожевою помадою й укладання з локонами.

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Нагадаємо, Джорджа Мелоні у світло-блакитному костюмі і кросівках з’явилася на військовому параді.

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