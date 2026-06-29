Вони схожі: Дуа Ліпа привітала маму з 54-річчям і показала фото з нею

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Мама співачки святкує свій день народження 29 червня.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram серію фотографій зі своєю мамою Анесою на честь її дня народження.
«З днем народження, мамочко. Нам так пощастило, що ти у нас є! Усе хороше, що у нас є, — завдяки твоїй любові, терпінню та силі! Королева нашого дому та сердець. Я тебе дуже люблю», — написала співачка під фото.
Анеса Ліпа має косовсько-албанське походження, народилася в Пріштіні, а на початку 1990-х років разом із чоловіком Дукагжином переїхала до Лондона через політичну нестабільність на батьківщині. Разом вони виховують трьох дітей: старшу доньку Дуа, молодшу доньку Ріну та сина Джина.
Анеса працювала у сфері туризму, а також бере активну участь у благодійних та культурних проєктах родини. Зокрема, вона допомагає в організації масштабного музичного фестивалю Sunny Hill Festival у Косово.
Нагадаємо, що раніше Дуа Ліпа позувала разом зі своєю молодшою сестрою.