Британська співачка Дуа Ліпа показала перші фото зі свого таємного весілля з відомим актором Каллумом Тернером.

31 травня виконавиця офіційно стала дружиною. Артистка уклала шлюб з Каллумом Тернером у старій ратуші Мерілебона, що у Лондоні. Зокрема, знаменитість організувала таємну церемонію в колі рідних та близьких.

А це ж у своєму Instagram артистка показала перші фото з особливої в її сімейному житті події. Дуа Ліпа виходила заміж в елегантному білому костюмі від Schiaparelli, що складався з жакету та довгої спідниці. Образ співачка доповнила капелюхом із широкими полями та туфлями-човниками. Особливої уваги заслуговує букет Дуа Ліпи, що складався з білих маків. Тим часом Каллум Тернер одягнув чорний костюм із сорочкою та краваткою.

Парочка залюбки позувала перед об’єктивом фотокамери. Щасливі закохані демонстрували свої почуття на публіці, тримались за руки, обіймались та дарували одне одному солодкі поцілунки.

Варто зазначити, що це лиш приватна церемонія. Дуа Ліпа та Каллум Тернер ще також планують відгуляти розкішне весілля, яке триватиме три дні на Сицилії.

