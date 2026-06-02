Російський дрон залишив без даху над головою вдову та 5-річну доньку захисника, загиблого тиждень тому

Дрон РФ знищив будинок загиблого тиждень тому добровольця: його дружина та дитина залишилися без даху над головою / © Кордон.Медіа

У Сумах внаслідок нічної атаки Росії 2 червня згорів будинок загиблого захисника та його родини. Без оселі залишилися 5-річна донька та вдова військового.

Про це передає місцеве видання «Кордон. Медіа».

Як з’ясувалося, оселя належала родині військового ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади). Чоловік загинув лише за тиждень до цього — 23 травня, коли росіяни вдарили по похоронній процесії у Сумах.

Вдова та 5-річна донька захисника дивом не опинилися всередині під час «прильоту». У виданні розповіли, що донечка захисника Ніколь категорично відмовилась лишатися в будинку. Дівчинка почала сильно боятися, плакала і буквально благала маму поїхати геть.

Тоді родичі і забрали Ніколь з її мамою до себе. Кілька останніх днів родина приїздила в дім за речами. Дитина хотіла забрати звідти свої іграшки, але навіть підходити до будинку боялася.

Зараз вдова захисника та її дитина залишилися без даху над головою.

«Тепер моя невістка, моя внучка і я залишилися без житла. Ми — бомжі», — розповіла мати загиблого.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Суми, внаслідок чого є поранені серед цивільного населення.

