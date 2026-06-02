Як захистити картоплю від фітофтори та коли краще почати підгортати овоч — розповіли фахівці

Захист картоплі від фітофтори

Гарний врожай картоплі залежить не лише від вибору сорту чи підготовки ґрунту — велике значення мають правильний захист від хвороб та своєчасний догляд. Картопляр Анатолій Резнік зі свого практичного досвіду розповів, як уберегти культуру від фітофторозу та чому звичні терміни підгортання є помилковими.

Фітофтороз є однією з найпідступніших хвороб, яка активізується за певних погодних умов. Найчастіше вона вражає рослини у дощове літо або під час різких температурних коливань, коли теплі дні змінюються прохолодними ночами. Зазвичай хвороба проявляється в період цвітіння картоплі, коли на нижньому боці листя утворюються темно-коричневі плями, вкриті сіруватим нальотом.

Для ефективної боротьби з фітофторою фахівець радить застосовувати кальциновану соду. На відміну від звичайної харчової, вона міцно тримається на листі та тривалий час захищає його від грибка. Навіть якщо опадів забагато і соду змиє в землю, це піде на користь, оскільки картоплини в ґрунті будуть захищені від гнилі.

Для профілактики захворювання необхідно розчинити 100 грамів кальцинованої соди в 10 літрах води та обприскати насадження. Якщо фітофтора вже з’явилася на кущах, треба робити міцніший розчин із розрахунку 150 грамів соди на 10 літрів води.

Починати оброблення слід від того моменту, коли картопля почала цвісти. Повторювати обприскування варто кожні 10 днів до кінця літа, водночас обов’язково потрібно проводити оброблення після дощу. Сода добре підсушує листя під час туманів та рясної роси. До речі, цим же розчином можна рятувати від фітофтори і помідори.

Коли картоплю вражає хвороба, господарі часто скошують бадилля, проте робити цього не потрібно. Така дія негативно впливає на загальний урожай, бо що довше живе листя, то якіснішими та більшими виростуть підземні бульби.

Коли та як правильно підгортати картоплю

Більшість господарів роблять підгортання занадто пізно, коли кущі вже великі або починають цвісти. Анатолій Резнік наголошує, що це є грубою помилкою, яка сильно впливає на підсумкову урожайність.

Коли картопля починає викидати бутони, її коріння вже повністю розростається по всьому міжряддю. Якщо в цей час просапувати землю чи пускати техніку, коренева система неминуче пошкоджується. Замість того, щоб витрачати сили на формування великих картоплин, кущ починає хворіти та довго відновлюється.

Саме тому необхідно, на думку фахівця, практикувати раннє підгортання, яке розпочинають одразу після того, як картопля зійшла. Робити це можна кілька разів до того моменту, поки висота пагонів становитиме приблизно 10-12 сантиметрів. Такий метод надійно захищає молоді сходи від весняних заморозків чи холодів, а також активно допомагає кущу формувати міцне коріння.

