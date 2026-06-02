Как защитить картофель от фитофторы и когда лучше начать окучивать овощ — рассказали специалисты

Защита картофеля от фитофторы

Хороший урожай картофеля зависит не только от выбора сорта или подготовки почвы — большое значение имеют правильная защита от болезней и своевременный уход. Фермер Анатолий Резник из своего практического опыта рассказал, как уберечь культуру от фитофтороза и почему привычные сроки окучивания ошибочны.

Фитофтороз является одной из самых коварных болезней, которая активизируется при определенных погодных условиях. Чаще она поражает растения в дождливое лето или во время резких температурных колебаний, когда теплые дни сменяются прохладными ночами. Обычно болезнь проявляется в период цветения картофеля, когда на нижней стороне листьев образуются темно-коричневые пятна, покрытые сероватым налетом.

Для эффективной борьбы с фитофторой специалист советует применять кальцинированную соду. В отличие от обычной пищевой, она крепко держится на листьях и долго защищает их от грибка. Даже если осадков многовато и соду смоет в землю, это пойдет на пользу, поскольку картофелины в почве будут защищены от гнили.

Для профилактики заболевания необходимо растворить 100 г кальцинированной соды в 10 литрах воды и опрыскать насаждения. Если фитофтор уже появился на кустах, нужно делать более крепкий раствор из расчета 150 граммов соды на 10 литров воды.

Начинать обработку следует с того момента, когда картофель начал цвести. Повторять опрыскивание следует каждые 10 дней до конца лета, при этом обязательно следует проводить обработку после дождя. Сода хорошо подсушивает листья во время туманов и обильных рос. Кстати, этим же раствором можно избавлять от фитофторы и помидоры.

Когда картофель поражает болезнь, хозяева часто скашивают ботву, однако делать этого не нужно. Такое действие негативно влияет на общий урожай, потому что чем длиннее живые листья, тем качественнее и больше вырастут подземные клубни.

Когда и как правильно окучивать картошку

Большинство хозяев делают окучивание слишком поздно, когда кусты уже большие или начинают цвести. Анатолий Резник отмечает, что это грубая ошибка, которая сильно влияет на итоговую урожайность.

Когда картофель начинает выбрасывать бутоны, его корни уже полностью разрастаются по всему междурядью. Если в это время прокапывать землю или пускать технику, корневая система неизбежно повреждается. Вместо того чтобы тратить силы на формирование крупных картофелин, куст начинает болеть и долго восстанавливается.

Именно поэтому необходимо, по мнению специалиста, практиковать раннее окучивание, которое начинают сразу после того, как картофель взошел. Делать это можно несколько раз до того момента, пока высота побегов составит примерно 10-12 сантиметров. Такой метод надежно защищает молодые всходы от весенних заморозков или холодов, а также активно помогает кусту формировать крепкие корни.

